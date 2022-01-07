Надія Мейхер багато часу приділяє своїй зовнішності, тому у свої 39 років виглядає стрункою і доглянутою, передає Politeka.net.

В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що у них в родині ніхто не схильний до повноти. Співачка зізналася, що не може відмовити собі в солодкому, і навіть іноді їсть жирне. Один із секретів її привабливості - вона п'є багато рідини, і носить з собою термос з водою з лимоном.

В результаті зірка може дозволити собі найсміливіші вбрання. Так, в новому Instagram-пості співачка постала в прозорій чорній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.

Публікація швидко зібрала близько 20000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі обсипали Надію Мейхер комплімент.

"Шикарна🖤 🖤", "приголомшлива неймовірна ви досконалість жіночої краси дуже красива❤️🔥 👍 💋", " моєю будеш..❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Богиня любові і краси", "чарівна 💫 красуня👍❤💣 🌟 🌟 🌟", - написали користувачі Мережі.

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