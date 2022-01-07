Як повідомляє Politeka.net, 39-річна Ольга Фреймут вирішила відправитися на новорічні свята за кордон. Вона вибрала для сімейного відпочинку Дубай, де насолоджуватиметься теплою сонячною погодою, поки в Україні дощитиме і прохолодно. У себе в Instagram зірка публікує яскраві кадри з відпочинку.
На свіжому фото Фреймут показала, як розважає себе на свіжому повітрі. Вона сиділа на помості поруч з травою і грала в незвичайну гру. Перед нею стояли великі дерев'яні бруски, з яких Ольга побудувала велику піраміду. Гра нагадувала дженго, тільки в людський зріст. Поруч красувалася молодша дочка телеведучої.
Відзначимо, що Ольга Фреймут досить рідко публікує у себе в Instagram фото і відео. В основному це стосується її проектів або значущих подій в її житті. Як відомо, зараз майже весь час зірка приділяє своєму видавництву і школі етикету.
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Нагадаємо, що Ольга Фреймут полетіла з України, засвітивши нове місце: "коли дітям...".
Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут похвалилася яскравим макіяжем і святковим образом: "шикарна".
Також Politeka писала, що Фреймут показала струнку фігуру після трьох пологів:"дуже красива".