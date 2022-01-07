Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка разом з дітьми полетіла відпочивати в Дубай, показала, чим розважає себе на сонячному курорті.

Як повідомляє Politeka.net, 39-річна Ольга Фреймут вирішила відправитися на новорічні свята за кордон. Вона вибрала для сімейного відпочинку Дубай, де насолоджуватиметься теплою сонячною погодою, поки в Україні дощитиме і прохолодно. У себе в Instagram зірка публікує яскраві кадри з відпочинку.

На свіжому фото Фреймут показала, як розважає себе на свіжому повітрі. Вона сиділа на помості поруч з травою і грала в незвичайну гру. Перед нею стояли великі дерев'яні бруски, з яких Ольга побудувала велику піраміду. Гра нагадувала дженго, тільки в людський зріст. Поруч красувалася молодша дочка телеведучої.

Відзначимо, що Ольга Фреймут досить рідко публікує у себе в Instagram фото і відео. В основному це стосується її проектів або значущих подій в її житті. Як відомо, зараз майже весь час зірка приділяє своєму видавництву і школі етикету.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут полетіла з України, засвітивши нове місце: "коли дітям...".

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут похвалилася яскравим макіяжем і святковим образом: "шикарна".

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