Як повідомляє Politeka.net, в Instagram-акаунті "Квартал 95" з'явився кадр з нового випуску "Вечірнього Кварталу". На фото Кошовий тягнув за ногу друга, який лежав прямо на сцені. Судячи з опису мініатюри, він не впорався з наслідками новорічних свят.

"Коли радий би відпочити від свят, але попереду ще Старий Новий Рік, Хрещення...",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі залишили масу кумедних відгуків про побачене.

"О, це дуже смішно", "Я так само виглядала після Нового року", "Коли ви приїдете з концертами на Західну Україну?", "Справжній друг не кине в біді", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що 38-річний Євген Кошовий став частиною команди "Квартал 95" в кінці 2004 року, а в 2005 році став грати у "Вечірньому Кварталі". Незважаючи на те, що в команді він був не з самого моменту заснування, без нього важко уявити це шоу.

Нагадаємо, що Євген Кошовий "накричав" на оператора прямо на сцені: "ідіть працюйте".

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