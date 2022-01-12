Принц Гаррі разом з сім'єю виїхав з Британії кілька років тому, проте зараз в Мережі поширюється нова інформація про їх можливе повернення.

Принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл і сином Арчі переїхав до США півтора роки тому, повідомляє Politeka.net. Пара оселилася в розкішному будинку, і за час перебування там у них народилася дочка Лілібет.

Однак в Мережі з'явилася інформація, що сім'я планує повернутися на Батьківщину принца. Інформацію поширив королівський експерт Ніл Шон, посилаючись на власне джерело, повідомляє Marieclaire.

Причини можливого переїзду невідомі, але деякі вважають, що подружжю просто не вистачає деталей колишнього королівського життя, і частково тому вони планують інвестувати в нерухомість.

Зараз принц Гаррі і Меган Маркл підшукують будинок на ринку вторинної нерухомості. А нове житло має бути не так вже далеко від Лондона.

Джерела розповіли, що герцоги Сассекські збираються продавати свій будинок в Каліфорнії і вже шукають покупців. На думку інсайдерів, принц Гаррі скучив за Батьківщиною, за тим, чому насолоджувався живучи в Британії, але при цьому він не хоче жити під прапором королівської сім'ї. Навпаки подружжя хоче відстоювати інтереси своєї "фірми".

Зазначимо, інші експерти не вірять у повернення сімейства в Британію, адже у Гаррі багато проєктів в США, та й відносини з королівською сім'єю у нього натягнуті.

Раніше повідомлялося, Кейт Міддлтон спантеличила видом на нових фото на честь 40-річчя

Також, принц Гаррі і Маркл вперше показали сім'ю в новому складі

Politeka розповідала, Меган Маркл спіймали на нахабному обмані про свій вік, скандальні подробиці