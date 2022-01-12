Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців з зірками", поділилася відео, на якому засвітила інтер'єр свого будинку. На кадрах дівчина показала, як проводить час, коли залишається вдома.

Так, в забавному ролику Іванна то грає на піаніно, то займається спортом, то читає книгу в ліжку, то займається прибиранням, а в кінці готує на кухні. І все це вона робить на відео дуже награно, весело і в різних нарядах. При цьому на кадрах можна помітити розкішний інтер'єр будинку телеведучої – все в світлих тонах, просторо і з красивими меблями.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Коли вдома і потрібно чимось зайнятися. Прибирання, спорт, хобі, кулінарія або читання ... друзі, а як ви розважаєтеся і відпочиваєте між святами?". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію красуні, засинаючи компліментами і відповідаючи на питання.

Нагадаємо, Ведучу "Танців з зірками" Онуфрійчук потягнуло на екстрим після медового місяця: "Оце кайф".

Як повідомляла Politeka, Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук "втратила" купальник, розважаючись на Мальдівах: "Рай...".

Також Politeka писала, що Онуфрійчук після заяв Тіни Кароль змусила собі заздрити: "Мені б такого чоловіка".