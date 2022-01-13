Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною українською телеведучою. У зірки є троє дітей-старший син Ілля від колишнього чоловіка, а також Іван і Данило від Юрія Горбунова, з яким в офіційних відносинах з 2017 року. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Катя з'явилася в міні-бікіні. Зірка стояла на SUB-серфінгу, вражаючи фігуркою. На інших фото також можна побачити сина Івана і чоловіка Юрія.
"Ще трохи сонця і активного відпочинку :) з Іваном вибачалися вже всі розваги :)", - написала Катя під фото.
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Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Класні, позитивні фото!", "Яка краса, без Вані не було б, ймовірно, такого чудового відпочинку", "матуся трьох дітей. Браво, фігурка".
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