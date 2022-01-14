Як пише Politeka.net, 52-річна актриса Дженніфер Еністон дуже популярна американська актриса грецького походження. Зірка також активно розвиває блог в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Дженніфер з'явилася в одному рушнику. Актриса нагнулася над камерою, показавши свою красу. Як можна помітити, знаменитість не завдавала макіяж, тому можна побачити її справжню зовнішність.

"Гаразд, Вологість…

Піти…..",- написала Дженніфер.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"так натуральні кучері", "я викликаю вас на вологе прибирання", "Королева", "натуральні локони-обожнюю", "як і раніше поза конкуренцією з Монікою", "Красиво, твоє волосся дарують Пляжний настрій", " вітаю з цим визнанням, JA! ваша важка робота і ваша самовідданість окупилися. це успіх".

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