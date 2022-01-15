Співачка і ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, як проходять зйомки проекту, поскаржившись на проблему.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде не тільки успішна співачка, яку продюсує Потап, але і знімається в якості ведучої в шоу" Орел і Решка " другий сезон поспіль. На нових сторіс в Instagram артистка показала, що з нею сталося під час зйомок.

На першому сторіс Мішель показала, як згоріла.

"Перший знімальний день, а ми вже трохи згоріли. Сань, покажи, як ти згорів. Помітно", - сказала Мішель і показала обличчя.

"У нас тут немає. З 11-15: 30 під парасолькою. Ми якраз любимо з 12-15", - написала Андраде.

На другому сторіс Мішель вже була одна.

"Сьогодні ще більше обгоріли", - написала Андраде і показала свої губи.

Можна було легко побачити проблемну шкіру у Знаменитості На кадрах.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс немає подібних інструментів.

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