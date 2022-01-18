Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемагала в українських "Танцях з зірками", розповіла про призи на проекті в Україні та Грузії.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною танцівницею з України, яка перемагала на шоу "Танці з зірками". Зірка стала хореографом-постановником у грузинських "Танцях з зірками", відправившись працювати в Тбілісі. На нових сторіс Ілона вирішила розповісти, як йдуть справи з призовими на проекті.

"За 3 місце - гроші"," за друге місце - машина"," за перше місце - квартира", - розповіла про Грузинські нагороди Ілона Гвоздьова.

"А в цей час у нас на Україні за перемогу нам вручили кубок і річний запас шоколадок", - написала Ілона під фото.

На другому сторіс Гвоздьова показала публікацію, де її процитувала і порозумілася.

"Це була констатація факту, думаю, наша країна також багата спонсорами і бюджетом, щоб в кінці такого масштабного танцювального проекту відзначити таку пекельну працю танцівників і зірок. Думаю, багато танцюристів такої ж думки і підтримають мене. Шкода, що в Україні не цінують нашу працю і тому пропадає мотивація працювати".

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