Як пише Politeka.net, Джованна Антонеллі є успішною бразильською актрисою. Зірка стала відома українському телеглядачеві завдяки серіалу "Клон", який виходив в нульових роках на українському телебаченні. Зірці тоді було 25 років. Актриса знялася в багатьох серіалах і фільмах після того, але запам'яталася більше в ролі Жади. На сторінці" Зірковий шлях " в Instagram показали, як виглядає актриса через 20 років після зйомок.

На фото зірка була в декількох нарядах, вражаючи фігуркою.

"Якою стала актриса Джованна Антонеллі?

Бразильській зірці, 25-річній знялася в серіалі «Клон», зараз 45. Вона продовжує зніматися в кіно, а також стала успішною телеведучою. Що стосується особистого, то живе з режисером Леонардо Ногейра – разом виховують дочок-близнюків і сина від попереднього шлюбу Джованни", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вона шикарна", "Сама на себе не схожа", " природна краса, а не Ось це ось все... Люблю", " красива і класна актриса і жінка, мені тоді було 14 років і я не пропустила жодної серії серіалу клон. Класний серіал", " старість не щадить нікого...".

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