Як пише Politeka.net, в Instagram Марічка Падалко опублікувала кадр, на якому позувала в кокетливому береті з букетом тюльпанів. Виглядала телеведуча, як справжня француженка.
"Виявляється, що сьогодні - найсумніший день року😭 За «формулою» британського психолога він припадає саме на останній понеділок повноцінного тижня січня. Кліф Арнал брав в свій розрахунок і погоду, і брак сонця, і час сплати податків за минулий рік. Але найголовніше, що на думку психолога, робить цей день «сумним» - це усвідомлення, що скоро вже закінчується перший місяць року, а новорічні обіцянки самому собі поки стоять на місці... і якось в твоєму житті «нічого не відбувається, а час минає", - поділилася цікавим фактом ведуча.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Марічка-хороша ведуча і жінка))", "Марічка, яка краса", "Ви така шикарна. Неможливо відірвати очей)", «Спасибі Вам, що подарували радість від спогадів про нашу зйомку", - пишуть користувачі Мережі.
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