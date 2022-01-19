У мережі опублікували кумедне фото молдавського артиста Дана Балана, на якому він з'явився в рожевому костюмчику з двома чоловіками.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомому молдавському виконавцю Дану Балану, опублікували кумедне фото артиста в компанії двох чоловіків. У підписі до фотографії уточнили, що знімок архівний.

Примітно, що на фотографії Дан позує в цікавому рожевому костюмі, який вважав за краще поєднувати з чорною футболкою. Також Фанати помітили грайливі кучері на його голові. Артист зображений в компанії двох чоловіків, вони мило посміхаються в камеру.

У підписі до фотографії написали: "А ви думаєте Дан перший раз був у рожевому костюмі? Архів". Зазначимо, що нещодавно Балан з'явився на приватному заході в схожому або тому самому рожевому костюмі.

Шанувальники тут же почали коментувати знімок кумира: "Та ні, Дан красунчик в будь-якому костюмі", "У рожевому піджаку так, виступав, бачила. Але в костюмі бачу перший раз", "Він виступав Одесі в рожевому костюмі", "Кучерявий Дан", "Це фото ж з архіву, так значить вирішив згадати молодість!", "Так, рожевий костюм, до чого б це, щось тут не все так просто", "Дан все підходить", "Костюм якось дивно".

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