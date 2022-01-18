Як пише Politeka.net, судді "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський вже почали роботу над новим сезоном проекту, який називається "Битва сезонів". У нових сторіс Instagram Ектор показав, як проходять зйомки.

На фото позували сам Хіменес-Браво, Ярославський і Мартинівська. Ольга вибрала незвичайний наряд з великим поясом на талії.

"Я вже на зйомках, як вам наші образи?",- запитав Ектор в сторіс і запропонував відправити йому реакцію в директ.

"А я от не міг відірвати погляд від Ольги Мартинівської",-зізнався Ектор, показуючи кадри, як задивився на колегу-суддю"Майстер Шеф".

Після цього Ектор підігрів інтерес українців до шоу, розповівши, коли прем'єра нового сезону "Майстер Шеф".

"22 січня о 19.00 прем'єра" Майстер Шеф. Битва сезонів",-написав Хіменес-Браво.

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