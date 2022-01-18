Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Зірковий шлях" в Instagram опублікували кумедний фотоколаж, на якому показали знімки російського актора Романа Полянського, який слідом за коханою Аліною Гросу переїхав до Києва. На колажі можна побачити, як виглядав хлопець в юності, і як змінився за цей час.

"Роман Полянський в юності і зараз. Що скажете, 38-річний актор @roman_polianskiy сильно змінився? Діліться в коментарях", - йдеться в підписі до колажу". Так, користувачі відзначили, що Полянський майже не змінився з юних років, хоча зараз йому вже 38, хіба що трохи змужнів. До слова, деяким фанатам Роман в молодості нагадав відомого колись переможця "Фабрики зірок" Стаса Шуринса.

"Красивий. І тоді, і зараз", "Красивий", "В юності Рома був Стасом Шуринсом", "Я подумала Стас Шуринс в молодості і зараз. Дуже схожі", "В юності Рома був Стасом Шуринсом", "Красивий чоловік", "Змінився, як і всі. Тоді і зараз красень", "Чоловіка вік тільки прикрашає", "Вигляд у нього якийсь хворобливий", "Дуже постарів, виглядає зараз старше 45", "Хороший талановитий актор!",- пишуть в коментарях.

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