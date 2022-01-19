Відома телеведуча Катя Осадча вразила новим образом і показала героїв першої в новому році зйомки своєї програми "Світське життя".

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно разом з чоловіком і дітьми відпочивала в Таїланді і красувалася в купальниках і пляжних сарафанах, вже повернулася до роботи. На сторінці програми "Світське життя" в Instagram опублікували кадри з першої в новому році зйомки шоу.

На знімках телеведуча Катя Осадча позує зі своїми гостями, серед яких головні герої нового серіалу "Дикі" Ельдар Кабіров, Дар'я Петрожицька і Руслан Ханумак, а також зірка "Квартал 95" Олена Кравець.

Сама Котити просто блищить в стильному образі - на не елегантний яскраво-синій костюм, який підкреслив струнку фігуру. Свій лук телеведуча доповнила бежевими шпильками і світлою кепкою, її волосся зібране під головним убором, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

"Перша зйомка "Світського життя" у 2022 році – до прем'єрний показ серіалу"Дикі". Скучили?",- йдеться у підписі до фото. Користувачі тут же почали коментувати нові фотографії на сторінці програми, обговорюючи образи зірок.

Нагадаємо, Осадча в компанії Горбунова поділилася з українцями шматочком літа: "Така щаслива жінка".

Як повідомляла Politeka, Осадча в кидком купальнику показала, як релаксує без Горбунова і дітей: "Ці кольори...".

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