Українська модель і співачка Даша Астаф'єва, яка тільки недавно повернулася з відпочинку в теплих краях, показала, як сильно вона любить собак.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Даша Астаф'єва поділилася кумедним відео, на якому вона влаштувала божевільні розваги з собакою. Співачка була в гостях у друзів, де вирішила потискати пухнастого пса. Вона затягла його на руки, незважаючи на те, що він був з неї розміром.

"Захоплення @pridesiberians. В гостях у чудової, душевної і приголомшливої землячки @iryna_bebekh", - підписала відео Астаф'єва.

Шанувальники прийшли в захват від побаченого. У коментарях артистці залишили масу відгуків.

"Як вужик на сковороді", «пташка в клітці», «яке щастя мати собаку», «Мілота», «життя вдалося», «які ви класні», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у самої Астаф'євої дві собаки. Вона важко переносила розлуку зі своїми домашніми вихованцями.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва здивувала розмірами свого живота і заговорила про вагітність: "наберемося терпіння".

А ще Politeka писала, що Астаф'єва показала, хто її радує:"так довго чекала зустрічі".

Також Politeka повідомляла, що Даша Астаф'єва розповіла, як виглядати не зухвало в яскравому купальнику: "у всьому винен...".