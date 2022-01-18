Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Даша Астаф'єва поділилася кумедним відео, на якому вона влаштувала божевільні розваги з собакою. Співачка була в гостях у друзів, де вирішила потискати пухнастого пса. Вона затягла його на руки, незважаючи на те, що він був з неї розміром.
"Захоплення @pridesiberians. В гостях у чудової, душевної і приголомшливої землячки @iryna_bebekh", - підписала відео Астаф'єва.
Шанувальники прийшли в захват від побаченого. У коментарях артистці залишили масу відгуків.
"Як вужик на сковороді", «пташка в клітці», «яке щастя мати собаку», «Мілота», «життя вдалося», «які ви класні», - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що у самої Астаф'євої дві собаки. Вона важко переносила розлуку зі своїми домашніми вихованцями.
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва здивувала розмірами свого живота і заговорила про вагітність: "наберемося терпіння".
А ще Politeka писала, що Астаф'єва показала, хто її радує:"так довго чекала зустрічі".
Також Politeka повідомляла, що Даша Астаф'єва розповіла, як виглядати не зухвало в яскравому купальнику: "у всьому винен...".