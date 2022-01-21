Україна готується до майбутнього міжнародного конкурсу "Євробачення-2022", вже оголошено попередній список кандидатів, які можуть представити нашу країну.

66-й конкурс пісні "Євробачення" відбудеться в Турині, завдяки перемозі Måneskin з піснею "Zitti e buoni", пише Politeka.net.

На сторінці українського Нацвідбору опублікували список кандидатів, які можуть представити нашу країну в цьому році. Зазначені артисти володіють найбільшою кількістю слухачів на стрімінговій платформі - Spotify.

Перше місце посів KALUSH – 187 000 слухачів, друге – Alina Pash - 170 000, третє - WELLBOY - 141 000, потім йдуть LAUD, Cloudless, Sofia Shanti, SOWA та інші.

Публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів, користувачі Мережі стали голосувати в коментарях (найбільше за Калуша) і висловлювати свою думку з приводу можливих учасників:

"Калуш на Євро😍 😍 😍", " звичайно, що Kalush на Євро! 🎉 😎 ", "Якщо виберуть Калуша або веллбоя, то буде треееш, особливо веллбой: (" , "хто ці люди ? 😂 ", "Тільки не Wellboy", " як на мене артистам Kalush Orchestra і WELLBOY рано їхати на Євробачення!!! Так, в Україні вони шалено популярні, але в Європі можуть не зайти!!! Хоча, якщо я почую пісні можливо зміню свою думку!!!! Поки що вболіваю за LAUDa 🔥".

Нагадаємо, хто, крім Wellboy і Аліни Паш схлестнется у фіналі Нацвідбору

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