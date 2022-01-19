Українська співачка Тіна Кароль, яка в минулому році відмовилася від участі в "Танцях з зірками" і "Голосі країни", вразила новим образом на зйомках.

Як передає Politeka.net, в Instagram Тіна Кароль опублікувала сторіс, в яких звернулася до своїх шанувальників. Співачка виглядала приголомшливо - вона постала в корсеті з дуже глибоким і незвичайним декольте. Яскравий макіяж підкреслив зовнішність ефектної блондинки. Показово, що артистка відмовилася від традиційної червоної помади і позувала з бежевим відтінком помади.

Судячи з усього, Тіна Кароль дуже втомилася на зйомках, на що вирішила поскаржитися своїм шанувальникам. Вона надула губки і стала показувати тих, хто змушує її продовжувати працювати.

"Наді мною знущаються. Мене тримають у заручниках. Я констатую цей факт. Роблять це ці люди. Будь ласка, врятуйте мене, нагодуйте мене. Це знущання. Я так більше не можу, не знущайтеся", - звернулася співачка до своїх шанувальників.

Нагадаємо, що Тіна Кароль грайливо покрасувалася перед дзеркалом:"зачепила всі струни".

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