Як передає Politeka.net, в Instagram Тіна Кароль опублікувала сторіс, в яких звернулася до своїх шанувальників. Співачка виглядала приголомшливо - вона постала в корсеті з дуже глибоким і незвичайним декольте. Яскравий макіяж підкреслив зовнішність ефектної блондинки. Показово, що артистка відмовилася від традиційної червоної помади і позувала з бежевим відтінком помади.
Судячи з усього, Тіна Кароль дуже втомилася на зйомках, на що вирішила поскаржитися своїм шанувальникам. Вона надула губки і стала показувати тих, хто змушує її продовжувати працювати.
"Наді мною знущаються. Мене тримають у заручниках. Я констатую цей факт. Роблять це ці люди. Будь ласка, врятуйте мене, нагодуйте мене. Це знущання. Я так більше не можу, не знущайтеся", - звернулася співачка до своїх шанувальників.
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