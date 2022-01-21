У Мережі з'явилися нові кадри з грандіозного святкування 38 -річчя української співачки Олі Полякової - суперблондинка запалила з подружками під власний хіт.

Як відомо, 17 січня Полякова відзначала день народження в одному зі столичних закладів - крім чоловіка Вадима Буряковського і старшої дочки Маші, на вечірку артистка покликала ведучу Катю Осадчу з чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим, модельєра Андре Тана, ведучу Машу Єфросиніну, з якою випускає YouTube-програму "Дорослі дівчата", фешн-фотографа Соню Плакидюк, ведучу Лесю Нікітюк, співачку Дашу Астаф'єву та інших.

У своїх свіжих "сторіз" в Instagram Єфросиніна репостнула яскраві кадри з вечірки. На камеру потрапив момент, коли селебріті підкорювали танцпол. До Маші та Олі приєдналися Астаф'єва з Плакидюк. Дівчата запалювали під "Королеву ночі" Полякової. Остання, в сяючій міні-сукні, була в ударі.

"Якщо ваша тусовка не схожа на цю, то навіть не кличте мене", - йдеться в підписі.

Раніше ми розповідали, що Полякова на тій же вечірці увігнала в фарбу свого чоловіка, який старший за неї на 22 роки. Так, під час застілля Єфросиніна попросила подругу послати їй повітряний поцілунок, замість цього Оля висунула язика. Чоловік співачки щось збентежено пробурмотів у відповідь.

Нагадаємо, Єфросиніна на вечірці засвітила чоловіка Полякової, який старший за неї на 22 роки: "Вадик, краще тобі..."

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