Відома телеведуча Леся Нікітюк приїхала до своєї мами в Хмельницький і показала, як вона влаштувала модний показ вдома.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою. Також, нещодавно стало відомо, що Никитюк стане ведучою нового реаліті-шоу "Пара на мільйон".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк показала свою маму, яку називає "Мама Кет". Мама Нікітюк, покрутившись перед камерою дочки, влаштувала модний показ в новому білому костюмі прямо вдома.

"Та ти що! Яка жінка! Моя лебідочка! Боже, який костюмчик, бомба! Так, мама, буде денс", - оцінила вид мами Леся Нікітюк.

Нагадаємо, Нікітюк родом з міста Хмельницький, де досі живе її мама.

Раніше повідомлялося, Леся Нікітюк в колготках від Кім Кардашьян і топі розляглася на ліжку і стала повчати українок: "Ніколи нічого собі не шкодуйте..."

Також, Леся Нікітюк показала, як скрашує свою самотність на популярному курорті: "Чорні білки, глінтвейн і..."

Politeka розповідала, Леся Нікітюк в деталях показала своє безбідне життя, устриці та шикарні апартаменти: "Я п'ю і знову їм"