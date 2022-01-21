Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою. Також, нещодавно стало відомо, що Никитюк стане ведучою нового реаліті-шоу "Пара на мільйон".
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк показала свою маму, яку називає "Мама Кет". Мама Нікітюк, покрутившись перед камерою дочки, влаштувала модний показ в новому білому костюмі прямо вдома.
"Та ти що! Яка жінка! Моя лебідочка! Боже, який костюмчик, бомба! Так, мама, буде денс", - оцінила вид мами Леся Нікітюк.
Галкін показав Пугачову, яка гуляє під вечірнім снігом: "Снігуронька Аллочка!"
Як виглядав перший і єдиний чоловік Софії Ротару, син опублікував фото: "Спасибі тобі за все"
Викрадення 25-річної дівчини в Києві: у прокуратурі розкрили подробиці і що відомо про підозрюваного
Зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила про хворобу сина й назвала перший симптом: "Підтверджено..."
Українці збунтувалися проти нової учасниці "Майстер Шеф. Битва сезонів": "Мільки не вона"
Нагадаємо, Нікітюк родом з міста Хмельницький, де досі живе її мама.
Раніше повідомлялося, Леся Нікітюк в колготках від Кім Кардашьян і топі розляглася на ліжку і стала повчати українок: "Ніколи нічого собі не шкодуйте..."
Також, Леся Нікітюк показала, як скрашує свою самотність на популярному курорті: "Чорні білки, глінтвейн і..."
Politeka розповідала, Леся Нікітюк в деталях показала своє безбідне життя, устриці та шикарні апартаменти: "Я п'ю і знову їм"