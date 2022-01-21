Як передає Politeka.net, колишній чоловік Ані Лорак і батько її дочки Софії Мурат Налчаджиоглу восени 2021 року зробив пропозицію своїй дівчині, з якою зав'язав стосунки вже після розлучення зі співачкою. Нещодавно пара вирушила на відпочинок в Африку, де вирішила провести свою відпустку.
Через кілька днів вони показали, як повертаються в аеропорт, проте на їхньому шляху виявилася невелика і незручна перешкода. Одна сумка багажу настільки провішала норму допустимої, що працівники відмовлялися приймати її в такому вигляді. Кінцева вага становила понад 81-го кілограма.
"Будь ласка, будь ласка пропустіть?"- з посмішкою посміявся Мурат перед працівницями аеропорту. Причому він вирішив трохи з ними пофліртувати, що оцінила і його дівчина Лілія, записавши сторіс.
Галкін показав Пугачову, яка гуляє під вечірнім снігом: "Снігуронька Аллочка!"
Школи почали відправляти на "дистанціонку" через новий спалах вірусу, про що потрібно знати: "З 21 січня..."
Проїзд у Києві може стати безкоштовним, що відомо: "А ті, хто з передмістя платитимуть більше?"
Зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила про хворобу сина й назвала перший симптом: "Підтверджено..."
"Таємна дружина" Олега Винника вразила природною красою на відпочинку: "Найкрасивіша жінка"
"Ти в курсі, що така вага взагалі не допустимо?"- запитала вона в кінці.
До цього Лілія вирішила засвітити свої вражаючі форми. Дівчина позувала в дуже мініатюрному купальнику, який нічого не приховував. Варто відзначити, що молодій красуні є, чим похвалитися. Вона володіє відмінною стрункою фігуркою-тонкою талією, округлими стегнами і пишним бюстом. Але і Мурат Налчаджіоглу не відстає від своєї коханої. На відео парочка виглядала дуже щасливою і натхненною.
Нагадаємо, що наречена Налчаджіоглу в рожевому купальнику похвалилася формами: Мурат в захваті.
А ще Politeka писала, що наречена Налчаджіоглу засвітила форми на пляжі:»взагалі Незрівнянна".
Також Politeka повідомляла, що Налчаджіоглу з матом викликався на шанувальників: фото.