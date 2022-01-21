Відомий бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу насмішив незручним моментом після відпочинку з новою дівчиною.

Як передає Politeka.net, колишній чоловік Ані Лорак і батько її дочки Софії Мурат Налчаджиоглу восени 2021 року зробив пропозицію своїй дівчині, з якою зав'язав стосунки вже після розлучення зі співачкою. Нещодавно пара вирушила на відпочинок в Африку, де вирішила провести свою відпустку.

Через кілька днів вони показали, як повертаються в аеропорт, проте на їхньому шляху виявилася невелика і незручна перешкода. Одна сумка багажу настільки провішала норму допустимої, що працівники відмовлялися приймати її в такому вигляді. Кінцева вага становила понад 81-го кілограма.

"Будь ласка, будь ласка пропустіть?"- з посмішкою посміявся Мурат перед працівницями аеропорту. Причому він вирішив трохи з ними пофліртувати, що оцінила і його дівчина Лілія, записавши сторіс.

"Ти в курсі, що така вага взагалі не допустимо?"- запитала вона в кінці.

До цього Лілія вирішила засвітити свої вражаючі форми. Дівчина позувала в дуже мініатюрному купальнику, який нічого не приховував. Варто відзначити, що молодій красуні є, чим похвалитися. Вона володіє відмінною стрункою фігуркою-тонкою талією, округлими стегнами і пишним бюстом. Але і Мурат Налчаджіоглу не відстає від своєї коханої. На відео парочка виглядала дуже щасливою і натхненною.

Нагадаємо, що наречена Налчаджіоглу в рожевому купальнику похвалилася формами: Мурат в захваті.

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