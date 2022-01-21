Відома українська телеведуча Катерина Осадча повернулася на роботу після поїздки на Відпочинок з сім'єю, і показала свій шикарний образ.

Як пише Politeka.net, 38-річна знаменитість поділилася новими кадрами у своїх сторіз. Як відомо, на початку року Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і їх старшим сином Іваном вирушила до Таїланду. Сімейство весело проводило час на курорті і ділилося яскравими кадрами, зробленими на тлі пляжу і джунглів.

Однак, днями їхня відпустка закінчилася. Осадча поділилася нарізкою коротких відеороликів, на яких показала, як вони з чоловіком і сином летіли додому. Ведуча розповіла, що політ був комфортним.

"Повернулася до активної роботи. Але шлях додому був теж чудовим і комфортним", - написала ведуча.

На кадрах вони з Горбуновим розслаблено сидять у літаку, насолоджуючись фільмами і їжею на борту.

А на нових фото з України Осадча вже позувала в розкішному образі для зйомок. На одному зі знімків ведуча була одягнена в чорний піджак з рукавами незвичайного крою і глибоким декольте. Її образ доповнювали блискучі сережки, намисто зі страз і вечірній макіяж. Судячи з усього, цей образ Осадча вибрала для зйомок "Голосу країни".

На другому знімку ведуча приміряла чорну сукню з відкритими плечима і ключицями, яке зробило її образ дуже жіночним.

"Відпочивала? Тепер працюй", - звернулася сама до себе ведуча.

Нагадаємо, Осадча похвалилася сюрпризом від Горбунова на честь особливої дати.

Як повідомляла Politeka, Осадча в розкішній сукні-вишиванці показала молоду маму і красивого батька.

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