Як пише Politeka.net, 38-річна знаменитість поділилася новими кадрами у своїх сторіз. Як відомо, на початку року Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і їх старшим сином Іваном вирушила до Таїланду. Сімейство весело проводило час на курорті і ділилося яскравими кадрами, зробленими на тлі пляжу і джунглів.
Однак, днями їхня відпустка закінчилася. Осадча поділилася нарізкою коротких відеороликів, на яких показала, як вони з чоловіком і сином летіли додому. Ведуча розповіла, що політ був комфортним.
"Повернулася до активної роботи. Але шлях додому був теж чудовим і комфортним", - написала ведуча.
На кадрах вони з Горбуновим розслаблено сидять у літаку, насолоджуючись фільмами і їжею на борту.
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А на нових фото з України Осадча вже позувала в розкішному образі для зйомок. На одному зі знімків ведуча була одягнена в чорний піджак з рукавами незвичайного крою і глибоким декольте. Її образ доповнювали блискучі сережки, намисто зі страз і вечірній макіяж. Судячи з усього, цей образ Осадча вибрала для зйомок "Голосу країни".
На другому знімку ведуча приміряла чорну сукню з відкритими плечима і ключицями, яке зробило її образ дуже жіночним.
"Відпочивала? Тепер працюй", - звернулася сама до себе ведуча.
Нагадаємо, Осадча похвалилася сюрпризом від Горбунова на честь особливої дати.
Як повідомляла Politeka, Осадча в розкішній сукні-вишиванці показала молоду маму і красивого батька.
Також Politeka писала, що Горбунов показав п'ятимісячного сина від Осадчої, Полякова розтанула.