Переможниця 11-го сезону проєкту "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала фото з обранцем, яке зроблено до фіналу шоу.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.

Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Анна Богдан показала рідкісний кадр, який був зроблений до фіналу проекту "Холостяк". На знімку вони з Михайлом Заливако сяють від щастя і тримаються за руки в Харкові та готуються до знайомства з його батьками.

"Були ще на зйомках проекту "Холостяк". Це в Харкові, знайомство з сім'єю Міші", - розповіла Анна Богдан.

Нагадаємо, у фіналі "Холостяка" Михайло Заливако вибирав між Анною Богдан і Юлією Бельченко.

Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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