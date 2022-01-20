Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини та досі є парою.
Так, цього разу переможниця "Холостяка" опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Анна Богдан показала рідкісний кадр, який був зроблений до фіналу проекту "Холостяк". На знімку вони з Михайлом Заливако сяють від щастя і тримаються за руки в Харкові та готуються до знайомства з його батьками.
"Були ще на зйомках проекту "Холостяк". Це в Харкові, знайомство з сім'єю Міші", - розповіла Анна Богдан.
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Нагадаємо, у фіналі "Холостяка" Михайло Заливако вибирав між Анною Богдан і Юлією Бельченко.
Реакцій і коментарів під публікацією немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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