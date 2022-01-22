Відома телеведуча Леся Нікітюк дозволила поглянути на себе в особистій момент свого життя - вона прикрилася одним рушником, вразивши зовнішністю.

Леся Нікітюк - вже кілька років одна з головних зірок в українському шоу-бізнесі, повідомляє Politeka.net. Оскільки телеведуча завжди на виду, в тому числі у себе в соцмережах, вона ретельно доглядає за зовнішністю.

В одному з інтерв'ю Леся Нікітюк розкрила секрети догляду за собою. Так, зірка регулярно скрабує шкіру, використовуючи, в тому числі народні методи. Телеведуча наносить і розтирає шкіру кавовою гущею, змішаною з медом і декількома краплями рослинного масла.

Також вона регулярно користується послугами косметологів, роблячи пілінги.

Не можна забувати і про регулярне зволоження. Леся Нікітюк наносить на обличчя і тіло кокосове масло, вживає риб'ячий жир і п'є мінімум два літри води в день, підтримуючи тонус шкіри.

Ну, і звичайно, зірка захищає шкіру від ультрафіолетових променів.

У новому сторі Instagram Леся Нікітюк дозволила поглянути на свою шкіру в особистий момент життя - після прийняття душу. Красуня прикрилася рушником. Виглядала телеведуча ідеально, шкіра просто сяє.

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