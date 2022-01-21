Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала ведучою нового реаліті-шоу "Пара на мільйон", показала стихію, яка обрушилася на неї на відпочинку в Буковелі.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою, яка прославилася по шоу "Орел і решка". Як відомо, вона вирушила відпочивати в Буковель з компанією, де вони вирішили покататися на лижах.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Надвечір Леся Нікітюк показала, як на неї обрушилася природна стихія, а саме - хуртовина. Через неї весь транспорт застряг на дорогах, а телеведучій з компанією довелося йти пішки.

"Хлопці, нас замело, Буковель замело. Машини не їдуть, машини всі застрягли. Ми йдемо пішки. Снігу просто по коліно", - поскаржилася Леся Нікітюк на природну стихію.

Однак, на наступний день вже все стало нормально, і Леся Нікітюк похвалилася видом з вікна на гірськолижному курорті в Буковелі.

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