Модель Кім Кардашьян, яка прославилася завдяки реаліті-шоу, вирішила показати вперше за довгий час кадри зі спортзалу.

Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян є популярною моделлю, яка не скромничає перед публікою і легко виставляє форми напоказ. Завдяки непропорційно тонкій талії і пишним стегнах вона задала новий тренд серед дівчат. Тепер багато хто мріє про форми, як у Кім.

Причому незважаючи на ряд очевидних скандалів з фотошопом свого тіла і реальні фото з незручним виглядом, Кім вдалося довести, що вона і сама вміє стежити за собою. За останній час фігура Кардашьян помітно змінилася.

Вона підтягнула форми, позбулася помітного целюліту і змогла показати в рожевому костюмі в спортзалі, що виглядає досить витончено. За словами її тренера меліси Алькантара, Кім тренує всі групи м'язів, щоб мати можливість робити вправи з вагою.

"Завжди✌ 🏼 💗; найкрасивіша❤; а ось і секрет її фігури підійшов❤; не дарма займалася; я бачу, ти зняв ці yezys з хахх😂; Кім в кольорі! Знаковий вигляд; Кім носить чеки замість смужок? ОХ 😜магія; а тепер покажіть вашу тренування; рідко помітиш її таку " - пишуть в мережі.

Як можна помітити, Кім привертає увагу будь-якими способами до себе. А після того, як вона презентувала нову лінію своєї колекції, вона також влаштувала собі нову фотосесію:

"Я так рада поділитися другою ітерацією моєї співпраці з jeffleatham. Три наших новітніх образи присвячені Дню святого Валентина, але з декадентським відтінком. Ви можете очікувати широкий спектр ароматних нот від екзотичних, Романтичних квітів до теплих. Я не можу чекати, щоб ви, хлопці, спробували ці нові зображення!» - писати Кім фото.

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