52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес вирішила показати сміливий образ з лавандовою кофтою і довела, що нею не дарма захоплюються.

Всесвітньо відома актриса і популярна співачка Дженніфер Лопес також є ще й власницею власного бренду косметики, тому зобов'язана стежити за собою і зовнішнім виглядом особливо ретельно. Для того, щоб здивувати публіку, артистці багато не потрібно - достатньо показати сяючу шкіру.

Справа в тому, що в свої 52 роки Лопес спокійно може надіти міні-спідницю, маленькі сукні зі значними вирізами або костюми з сіточки. Лопес не турбується про збентеження, адже працює заради підтягнутих форм в спортзалі навіть у свята з двома тренерами.

Як можна побачити, в Лавандовій кофті з глибоким декольте Лопес як і раніше виглядає так, що дивує фанатів.

"Ла-ла-лаванда 💜 #HappyFriday #JLoJenniferLopez" - пише Лопес під кадрами.

"Люблю ці темні джинси на тобі❤️; Лаванда - мій улюблений колір💜; тренування дійсно працюють 😍 люблю тебе в лаванді; весь цей образ сподобався; гарний вигляд; Красиво🔥❤️; JGlo робить це знову 💜; як ви не старієте? Наприклад, що за Бенджамін Баттон?» - пишуть в мережі.

Як відомо, Лопес контролює свій день, тренується зазвичай вранці в залі під наглядом одного або двох тренерів, а також уникає дієт. Щоб берегти фігуру вона вважає за краще також Спортивні танці, заняття перед концертами і позбулася огидних звичок.

"Мій шлях, щоб стати краще✨ 💪 #workoutwednesday" - пише Лопес.

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