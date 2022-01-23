Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко - популярна українська танцівниця, яка перемогла в найпершому сезоні "Танців з зірками". Зірка після цього брала участь ще кілька разів в" танцях", але після сьомого сезону, де танцювала з Олегом Винником і пара покинула проект через хворобу співака, Олена заявила, що більше не вийде на паркет. Але у восьмому сезоні Шоптенко запросили в якості головного хореографа проекту. Не забуває Олена і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Олена була в сукні з вирізами на талії. Зірка позувала біля вікна, поки працював фотограф.
"Почалася низка зйомок і це радує", - написала Олена.
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На другому сторіс Шоптенко вже позувала в іншій сукні перед дзеркалом. Красуня зробила селфі, демонструючи бездоганний образ.
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