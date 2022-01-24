Актриса й гумористка "Квартал 95" Ірина Сопонару втекла з похмурого Києва зі своїм новим бойфрендом в теплі краї і тепер радує армію фанатів атмосферними кадрами.

Так, 35-річна Сопонару опублікувала свіжий знімок у себе в Instagram, на якому позувала на пляжі в Таїланді, передає Politeka.net. Блондинка вибрала вдалий час для фотосесії - ніжно-рожевий захід сонця над океаном.

Ірина розташувалася під пальмою, що звисала над пісочком, дивлячись кудись за горизонт. Зірка "Квартал 95" була в тісному топіку тілесного кольору і джинсових міні-шортах, накинувши не плечі тонкий кардиган.

"Дівчина і море. Супер приємно дивитися, розумниця, ангел"; "Красуня🔥 😍", - кинулися коментувати шанувальники.

Додамо, Сопонару розповіла "Світському життю" про свого бойфренда. Як і попередній, з яким дівчина розлучилася рік тому, новий - теж іноземець, родом з Великобританії. Імені Ірина не назвала.

"Ми познайомилися в Києві на вечірці. Він у мене музичний промоутер. Він живе в Україні і поки не збирається повертатися", - повідомила зірка "Жіночого кварталу".

В Instagram Ірини є кілька кадрів з високим брюнетом. "Щастя", - підписала вона один зі знімків.

Спільне фото з відпочинку є й у хлопця на сторінці.

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