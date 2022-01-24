Так, 35-річна Сопонару опублікувала свіжий знімок у себе в Instagram, на якому позувала на пляжі в Таїланді, передає Politeka.net. Блондинка вибрала вдалий час для фотосесії - ніжно-рожевий захід сонця над океаном.
Ірина розташувалася під пальмою, що звисала над пісочком, дивлячись кудись за горизонт. Зірка "Квартал 95" була в тісному топіку тілесного кольору і джинсових міні-шортах, накинувши не плечі тонкий кардиган.
"Дівчина і море. Супер приємно дивитися, розумниця, ангел"; "Красуня🔥 😍", - кинулися коментувати шанувальники.
Додамо, Сопонару розповіла "Світському життю" про свого бойфренда. Як і попередній, з яким дівчина розлучилася рік тому, новий - теж іноземець, родом з Великобританії. Імені Ірина не назвала.
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"Ми познайомилися в Києві на вечірці. Він у мене музичний промоутер. Він живе в Україні і поки не збирається повертатися", - повідомила зірка "Жіночого кварталу".
В Instagram Ірини є кілька кадрів з високим брюнетом. "Щастя", - підписала вона один зі знімків.
Спільне фото з відпочинку є й у хлопця на сторінці.
Нагадаємо, Сопонару з "Жіночого кварталу" показала "велетня", з яким відпочиває в Таїланді
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