Бізнесмен Алекс Топольський, який став головним героєм 12 сезону шоу "Холостяк", показав шанувальникам зйомки реклами, заради яких йому довелося бігати у снігопад.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram бізнесмен з Маямі уродженець Львова Алекс Топольський, який став головним героєм 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" на "СТБ", показав шанувальникам екстремальні зйомки реклами.

Так, Топольському довелося бігати у снігопад без верхнього одягу, поки його знімали камери.

"Думав, втечу в цей раз, але боляче приємно працювати було", - сказав Алекс Топольський.

За словами нового "Холостяка", на вулиці було свіжо, йшов сніг, але йому було приємно працювати із професіоналами. Ймовірно, Топольський був у термобілизні.

Потім зйомки реклами продовжилися на 72 поверсі, де був сильний вітер.

Нагадаємо, що прем'єра 12 сезону "Холостяка" з Алексом Топольським відбудеться в березні 2022 року на телеканалі "СТБ". Зауважимо, що зйомки серіалу вже закінчилися: його знімали з жовтня 2021 по 21 січня 2022 року.

Ведучий шоу Григорій Решетнік обмовився, що учасниці не могли встояти перед Топольським, тому новий сезон проєкту обіцяє бути цікавим.

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