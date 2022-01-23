Популярна виконавиця Тіна Кароль почала показувати в Instagram найрізноманітніші образи, тому любить демонструвати фанатам, як вона перетворюється перед концертами.

Як повідомляє Politeka.net в цьому році Кароль активно почала виступати перед шанувальниками, приготувавши оновлену програму для своїх композицій. Разом з танцювальною командою Кароль також розширила варіанти танцювальних зв'язок.

На концертах Твань також з'являється в досить дорогих нарядах, які нерідко дивують сміливістю своїх вирізів або блискучими деталями. Цього разу виконавиця записала жартівливий Тік-струм з перетворенням між виступами.

Так, Твань вирішила показати маленьке перетворення перед камерою. Спочатку вона постала в образі фатальної Діви в напівпрозорому костюмі з тонкими лямками і значним декольте. А потім хвалилася стрункими ногами, блиснувши фігурою перед телефоном на підлозі.

У розкішній сукні кольору металік Тіна показала вже більш класичний і елегантний лук, в якому виступила в другій частині концерту.

Також до цього зірка виступала перед безліччю фанатів і показала всю силу своїх танцювальних рухів разом з командою танцюристів. Виконавиця вирішила не стояти осторонь, а вибрала центральний образ і вважала за краще при цьому не робити різких рухів і розтяжок.

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