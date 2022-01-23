Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік, зірка "Ліги сміху" і учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист повеселив шанувальників кумедним кадром, виявилося, що знімок Андрій хтось використовував на сайті знайомств Тіндер.
В Instagram-сторіс Рибак опублікував скріншот зі сторінки якогось 35-річного Ігоря, який шукає знайомства, використовуючи фото Андрія.
"Десь на просторах Тіндера. Не найвдаліша фотка, Ігорьок", - підписав сторіс Рибак.
Відзначимо, що після "Холостячки" Андрій вже знайшов свою любов, обраницею коміка стала красуня Аліна. Пара тривалий час зустрічається, а нещодавно вони разом з'їздили на відпочинок в Дубай, звідки ділилися романтичними фотографіями. Так, що використовувати Тіндер рибалка не став би.
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