Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу" Холостячка", з'явилася в компанії загадкового красеня і представила його публіці.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна співачка, яка посіла третє місце на Євробаченні і перемогла на шоу "Маска". Артистка вирішила спробувати знайти свою любов і пішла на шоу "Холостячка", де вибрала переможцем Андрія Задворного, але після проекту пара розлучилася. Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Злата Огневич сиділа за столиком з невідомим красенем.

"Знайомтеся, Тарас пізній", - написала зірка на кадрах, представляючи свого співрозмовника.

"Людина, яка підкорила Еверест. Всім гарного дня і виконуйте свої мрії. Немає нічого неможливого", - сказала Злата.

Відразу після цього Огневич довелося давати спростування. Фанати подумали, що артистка зібралася підкорювати Еверест.

"На Еверест я поки що не збираюся. Але збираюся зробити дещо інше. Прийде час-поділюся", - написала зірка.

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