Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна співачка, яка посіла третє місце на Євробаченні і перемогла на шоу "Маска". Артистка вирішила спробувати знайти свою любов і пішла на шоу "Холостячка", де вибрала переможцем Андрія Задворного, але після проекту пара розлучилася. Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Злата Огневич сиділа за столиком з невідомим красенем.
"Знайомтеся, Тарас пізній", - написала зірка на кадрах, представляючи свого співрозмовника.
"Людина, яка підкорила Еверест. Всім гарного дня і виконуйте свої мрії. Немає нічого неможливого", - сказала Злата.
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Відразу після цього Огневич довелося давати спростування. Фанати подумали, що артистка зібралася підкорювати Еверест.
"На Еверест я поки що не збираюся. Але збираюся зробити дещо інше. Прийде час-поділюся", - написала зірка.
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