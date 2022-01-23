Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе і навчається в США, вразила розкішним образом в білому плащі.

Як передає Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко дуже активно веде свою сторінку в Instagram. Дівчина регулярно влаштовує професійні зйомки, зачаровуючи яскравими і дуже стильними образами. Як відомо, дівчина працювала моделлю і їй пророкували успішну модельну кар'єру.

На свіжих кадрах вона постала в ефектному білому плащі і довгих чобітках. Образ в білих тонах прекрасно гармоніював зі світлим волоссям Євдокименко. На одному з фото вона задерла плащ, засвітивши свої стрункі ніжки.

"Казка, яку ще належить розповісти", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.

"Шикарна, стильна, неймовірно прекрасна і красива", "Ніжна", "Дуже красива", "Найкрасивіша", "Ви дуже стильна дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко в білій шубці влаштувала дефіле на прогулянці: "дуже стильно і красиво".

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як працює прямо в автомобілі: "Дівчина, з якою...".

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