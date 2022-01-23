Як передає Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко дуже активно веде свою сторінку в Instagram. Дівчина регулярно влаштовує професійні зйомки, зачаровуючи яскравими і дуже стильними образами. Як відомо, дівчина працювала моделлю і їй пророкували успішну модельну кар'єру.
На свіжих кадрах вона постала в ефектному білому плащі і довгих чобітках. Образ в білих тонах прекрасно гармоніював зі світлим волоссям Євдокименко. На одному з фото вона задерла плащ, засвітивши свої стрункі ніжки.
"Казка, яку ще належить розповісти", - підписала фото дівчина.
У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
"Холостячка" Огневич показала, як би виглядала після невдалих уколів краси: "Не можу не поділитися"
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
"Осадча, дай дорогу": у ведучої Світського життя з'явилася нахабна конкурентка
"Шкодували і не повідомляли": з'ясувалися кричущі подробиці трагедії з 11-річним Максимом
"Шикарна, стильна, неймовірно прекрасна і красива", "Ніжна", "Дуже красива", "Найкрасивіша", "Ви дуже стильна дівчина", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Соня Євдокименко в білій шубці влаштувала дефіле на прогулянці: "дуже стильно і красиво".
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як працює прямо в автомобілі: "Дівчина, з якою...".
Також Politeka писала, що Соня Євдокименко показала натуральну красу у ванній кімнаті бабусиного особняка: кадри.