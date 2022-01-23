Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є успішним українським артистом і зіркою студії "Квартал 95". Гуморист одружений на красуні Вікторії, яка йому народила дочку Лізу. Дружина Юрія, як і сам Ткач, активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Вікторія показала, як раніше займалася танцями. На першому колажі зірка танцювала із загадковим красенем, якого звуть Вадим. На інших знімках дружина Ткача показала ще кілька періодів свого життя.

"Спогад…

Те, що живе вічно в нашій душі !

І іноді ми відкриваємо ці скрипучі двері, щоб хвилею нахлинули емоції..))

Спогади-це не просто минуле…

Це в першу чергу його чуттєва частина: образи, почуття і враження…

А сьогодні я заглянула в замкову щілину своїх спогадів!

Танець..)))

Це такий насичений шматок мого життя!...",- написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"З розуму зійти! Ви прекрасні", "чому ви не продовжуєте танцювати, це так красиво", " на цих фотках Ліза на тебе схожа)", " які палаючі щастям очі!!!", " Відразу зрозуміло чия копія крихта Лізі"

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