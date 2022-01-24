Як передає Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде показала, як проводить свій вихідний день. Дівчина влаштувала домашнє тренування, показавши шанувальникам, які вправи робить. Співачка зізналася, що на даний момент не дуже задоволена своєю фігурою. Тому у свій вихідний вона займається спортом.
Також артистка опублікувала фото в тілесному купальнику, продемонструвавши фігуру мрії. Мішель довела, що тренування не проходять даром.
"Тільки перебуваючи тут, ти розумієш, яка велика праця робиться. Не дають опускати руки дівчата, якими надихаюся! Адже я знаю, що у них так само дуже непростий графік", - зазначила Мішель Андраде.
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Як відомо, співачка стала новою ведучою шоу про подорожі "Орел і решка". Глядачам дуже сподобалася Андраде в якості ведучої, тому її залишили в шоу ще на один сезон.
Нагадаємо, що Андраде розповіла про проблему під час зйомок "Орла і Решки": "неймовірно складний графік".
Як повідомляла Politeka, Андраде заговорила про свою зовнішність: "я незадоволена...".
Також Politeka писала, що Андраде організувала ефектну битву образів: кадри.