Відома українська співачка, ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде присвячує багато часу тренуванням, щоб тримати свою фігуру в тонусі.

Як передає Politeka.net, в Instagram Мішель Андраде показала, як проводить свій вихідний день. Дівчина влаштувала домашнє тренування, показавши шанувальникам, які вправи робить. Співачка зізналася, що на даний момент не дуже задоволена своєю фігурою. Тому у свій вихідний вона займається спортом.

Також артистка опублікувала фото в тілесному купальнику, продемонструвавши фігуру мрії. Мішель довела, що тренування не проходять даром.

"Тільки перебуваючи тут, ти розумієш, яка велика праця робиться. Не дають опускати руки дівчата, якими надихаюся! Адже я знаю, що у них так само дуже непростий графік", - зазначила Мішель Андраде.

Як відомо, співачка стала новою ведучою шоу про подорожі "Орел і решка". Глядачам дуже сподобалася Андраде в якості ведучої, тому її залишили в шоу ще на один сезон.

Нагадаємо, що Андраде розповіла про проблему під час зйомок "Орла і Решки": "неймовірно складний графік".

Як повідомляла Politeka, Андраде заговорила про свою зовнішність: "я незадоволена...".

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