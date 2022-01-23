Як пише Politeka.net, Ангеліна Комарова - стиліст і, за сумісництвом, сестра знаменитого телемандрівника Дмитра Комарова , активно веде блог в Іnstagram, за яким стежить понад 50 тисяч фоловерів.

Так, в останньому пості дівчина вирішила розповісти про вибір своєї професії і як вона досягла успіху.

За словами Ангеліна, в 14 років вона пішла на свої перші курси перукарів і двічі на тиждень ходила робити зачіски. Коли в 9-класі юна Ангеліна зламала ногу на ковзанці, то батьки дозволили їй не ходити в школу, проте перукарські курси вона не могла і батьки возили її таксі.



"Так що любов до краси у мене в дитинства. А коли прийшов час вступати, я налаштувалася вчитися на перукаря в Інституті Поплавського (тоді там ще не вчили на Тіктокера 🤪).

Але так склалося, що батьки відправили мене здобувати вищу освіту за спецальністю "Прикладна статистика" (але це окрема історія).



1-й курс-грошей завжди мало. І тоді я згадала, що у мене вже є професія в руках...», - розповіла сестра Комарова.

Дівчина створила собі резюме на сайті з пошуку роботи і на наступний день їй подзвонили з 27-ти салонів.



"І ось мені 18 років, і я працюю в одному з кращих салонів України.



І ось мені 20 років, і за плечима вже навчання в кращих школах для перукарів Парижа і Лондона.



І ось мені 30 років, і я працюю креативним директором топової мережі салонів Кіка Стиль....



А в моїй голові два питання:



1. Мені пощастило, що я з дитинства знала, ким хочу бути?

2. У 60 років про мене будуть говорити:»Старий майстер все вміє, сорок років стриже і голить"?», - написавши Ангеліна Комарова.

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