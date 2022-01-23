Як передає Politeka.net, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу відпочиває зі своєю нареченою Лілією в Занзібарі. Парочка активно ділиться з шанувальниками фотографіями і відео з відпочинку. Лілія без зайвої скромності дефілює по пляжу в ефектних купальниках, хвалячись своєю ідеальною фігурою.

На свіжому відео, яке Лілія опублікувала в Instagram, вона з подружкою влаштувала танці на пляжі. Дівчата веселилися, показували незвичайні трюки, але вся увага була звернена на їх фігури.

"Весело відпочивали", - грайливо підписала відео дівчина.

У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Вогонь», «які фігурки», «дійсно, дуже весело», "пощастило твоєму нареченому", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що восени 2021 року Мурат Налчаджиоглу зробив Лілії пропозицію. Більш того, в листопаді він їздив зі своєю обраницею і донькою Софією на спільний відпочинок в Буковель. З ними також їздила дочка Лілії від попередніх відносин.

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