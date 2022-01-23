Як передає Politeka.net, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу відпочиває зі своєю нареченою Лілією в Занзібарі. Парочка активно ділиться з шанувальниками фотографіями і відео з відпочинку. Лілія без зайвої скромності дефілює по пляжу в ефектних купальниках, хвалячись своєю ідеальною фігурою.
На свіжому відео, яке Лілія опублікувала в Instagram, вона з подружкою влаштувала танці на пляжі. Дівчата веселилися, показували незвичайні трюки, але вся увага була звернена на їх фігури.
"Весело відпочивали", - грайливо підписала відео дівчина.
У коментарях їй залишили масу відгуків.
"Вогонь», «які фігурки», «дійсно, дуже весело», "пощастило твоєму нареченому", - пишуть користувачі Мережі.
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
"Прощавай, друже!": зупинилося серце відомого українця-патріота, подробиці трагедії
Виліт учасника у першому випуску "Майстер Шеф. Битва сезонів" розбурхав українців: "Шкода, що пішов так рано"
Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук ошелешила кадрами з бідного африканського села: "Це їх вибір"
Тарапата засік фіналіста "Холостячки" під під'їздом Огневич, з'ясувалося несподіване: "Сиджу в машині..."
Зазначимо, що восени 2021 року Мурат Налчаджиоглу зробив Лілії пропозицію. Більш того, в листопаді він їздив зі своєю обраницею і донькою Софією на спільний відпочинок в Буковель. З ними також їздила дочка Лілії від попередніх відносин.
Нагадаємо, що наречена Мурата Налчаджиоглу в оригінальному бікіні похвалилася формами: кадри.
Як повідомляла Politeka, наречена Мурата Налчаджиоглу зачарувала формами в купальнику: фото.
Також Politeka писала, що наречена Мурата Налчаджиоглу засвітила форми на пляжі, викликавши захоплення: «Незрівнянна».