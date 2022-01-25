Блогерка Катя Репяхова, четверта дружина українського співака Віктора Павліка, здається, готова до нових звершень, залишивши весь негатив у минулому році.

27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за чоловіка, всім ділиться зі своїми підписниками в Instagram, і хорошим, і поганим, передає Politeka.net. Кінець минулого року чимало пошарпав дівчині нервів: Репяхова звинуватила колишню дружину Павліка танцівниця Лору Созаеву у наклепі та знищенні її "доброго імені" після того, як та назвала її "холоднокровною тварюкою".

Правда, і у Созаєвої набралося чимало образ на адресу нинішньої пасії Павліка. Остання готувалася до весілля, коли пару років тому вмирав від раку їх зі співаком син Паша.

На грунті розборок із Созаєвою у Реп'яхової трапився гучний конфлікт з чоловіком. Звучали навіть погрози про розлучення. Однак пристрасті вляглися і подружжя помирилося, а зараз Катя, схоже, готова підкорювати чергові олімпи.

"Сьогодні починається новий етап у моєму житті під назвою "моя справа, мій бізнес", - оголосила Репяхова. - Буду з вами ділитися всім, як є насправді. Навіть не віриться, що це все відбувається зі мною".

Для своєї справи дружині Павліка знадобиться власне приміщення, пошуком якого вона вже зайнялася.

"Побажайте мені удачі. У цій нелегкій справі (пошуку квартир і приміщень) мені допомагає вже 6,5 років Ілля", - додала дівчина.

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