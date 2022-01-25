27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за чоловіка, всім ділиться зі своїми підписниками в Instagram, і хорошим, і поганим, передає Politeka.net. Кінець минулого року чимало пошарпав дівчині нервів: Репяхова звинуватила колишню дружину Павліка танцівниця Лору Созаеву у наклепі та знищенні її "доброго імені" після того, як та назвала її "холоднокровною тварюкою".
Правда, і у Созаєвої набралося чимало образ на адресу нинішньої пасії Павліка. Остання готувалася до весілля, коли пару років тому вмирав від раку їх зі співаком син Паша.
На грунті розборок із Созаєвою у Реп'яхової трапився гучний конфлікт з чоловіком. Звучали навіть погрози про розлучення. Однак пристрасті вляглися і подружжя помирилося, а зараз Катя, схоже, готова підкорювати чергові олімпи.
"Сьогодні починається новий етап у моєму житті під назвою "моя справа, мій бізнес", - оголосила Репяхова. - Буду з вами ділитися всім, як є насправді. Навіть не віриться, що це все відбувається зі мною".
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Інформація про смерть Людмили Янукович виявилася фейком - ЗМІ
Хлопець позбавив життя молоду дружину і її 18-річну сестру: "Всього через два дні після весілля"
Трагедія розігралася просто під вікнами української лікарні, фото та подробиці: "Дістав зброю і...."
Дружина "Холостяка" Добриніна висварилася на українців і похвалилася багатствами: "Сидіть далі вдома, бійтеся"
Для своєї справи дружині Павліка знадобиться власне приміщення, пошуком якого вона вже зайнялася.
"Побажайте мені удачі. У цій нелегкій справі (пошуку квартир і приміщень) мені допомагає вже 6,5 років Ілля", - додала дівчина.
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика вся в чорному здивувала незвичайним виглядом поруч з сином:»щаслива, що..."
Як повідомляла Politeka, Репяхова зважилася на пластику всупереч думці Павлика і готується до весілля: "Сказав же, що розлучиться"
Також Politeka писала, що Репяхова повідомила, чи буде після їх конфлікту з Павликом весілля: "все частіше замислююся...".