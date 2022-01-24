Актриса "Дизель шоу" і гумористка Вікторія Булітко постала в незвичайному для себе образі і заговорила про важливу подію.

Як передає Politeka.net, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко прославилася не тільки як актриса гумористичного жанру, але і як театральна. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами з вистави "Минулого літа в Чулимську", в незвичному для себе жанрі - драмі.

"Завтра 25 січня у мене день Народження і вистава ❤️

"Минулого літа в Чулимську" Драма. Буду рада бачити", - розповіла Вікторія Булітко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією актриси: "Віка, ви така класна, захоплююся Вами. Дякую, що ви є у глядача", "Я дивився цей спектакль з вашим участь👏 виявляється Ви десять років тому вже грали в ньому. Дуже-дуже-дуже 👏 👏 👏 Ви талантище..", "Клас, ти повернулася в театр", "Вікуся (Як вас всі називають) 😍 вітаю з днем народження! Здоров'я та успіхів вам! Ви найкраща з Дизель шоу", "Друге фото розірвало душу мені ...ось прям природно, без фальші в темряві...хочу щоб снилася ночами вона...ну та...на фотці що зображена...і краще, щоб в одному хустці була...".

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