Як пише Politeka.net, Анна Кошмал є успішною українською актрисою. Зірка прославилася завдяки серилу "Свати", де зіграла роль Євгенії Ковальової. Актриса тепер активно знімається в багатьох проектах, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фоловерами найцікавішим.
На нових сторіс зірка вирішила відповісти на питання фанатів.
"З ким дружите, або спілкуєтеся з кошика для щастя?",- написав фанат.
"Ми посварилися з Тарасом Цимбалюком і більше не спілкуємося. Він обіцяв закінчити сценарій 2 сезону" кошик для щастя " ще рік тому. І так цього не зробив! Как ты мог? Ми всі тобі так довіряли...",- пожартувала актриса над своїм колегою і додала фото, де вони були разом.
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Через якийсь час Ганні довелося прямим текстом спростовувати свої слова.
"Це жарт", - написала зірка великими літерами.
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