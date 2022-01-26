Цього разу 52-річна Дженніфер Лопес вирішила показати кілька інтригуючих моментів з останніх проектів, в яких брала участь, а також засвітила яскраві вбрання, передає Politeka.net. Причому виконавиця не приховувала, що їй імпонують увагу аудиторії і їх компліменти.
Через пару тижнів повинен вийти в прокат фільм, в якому знімалася Лопес, для цього були також використані матеріали з її попередніх виступів та концертів. Романтична комедія зібрала досить незвичайний каст, серед якого була і сама Лопес.
Нарізка нових кадрів показала, якою різною зірка буває і чому не соромиться своїх костюмів.
»Не можу дочекатися, щоб побачити цей фільм 🍿♥️; тривога — це те, що змушує дивитися #MarryMeMovie 11 лютого в кінотеатрах😍 💖; один-єдиний раз чекаю цього; не треба соромитися; люблю 💕 нашу легенду про кохання; зачаровує краса; бажаю вам всього найкращого❤; Найкрасивіша жінка планети❤; Бонжур ❤️; Не терпиться побачити😍".
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Також Лопес вдало похвалилася двома нарядами, що складаються з укорочених топів і спортивних штанів. Як можна помітити, і рожевий, і білий кольори виконавиці йдуть і без зайвих аксесуарів.
"Стильна поїздка в новий сезон. 🚲 ✨ 📸 : # Coachny " - пише Лопес під кадрами.
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