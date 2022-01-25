Як повідомляє Politeka.net, відома блогерша Анна Богдан, яка стала обраницею Михайла Заливако на шоу "Холостяк", поділилася в своєму Instagram чарівними кадрами і звернулася за порадою.

У своєму пості Анна показала спокусливі кадри з красивої фотосесії в ліфті. Перед камерою він позувала у блискучій міні-сукні ніжного рожевого відтінку з пишними прозорими рукавами і стразами. Її волосся акуратно укладені, у вухах масивні сріблясті сережки, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Богдан звернулася до фоловерів за порадою, як краще вести свою сторінку в соцмережі.

"Сьогодні у мене дуже серйозна розмова. Або навіть більше, хочу звернутися до вас за порадою. Як ви вже помітили, я змінила свою сторінку. Захотілося поекспериментувати і зрадити їй візуал, стиль, фото з фотосесій, хто як це називає. Але почали приходити повідомлення, коментарі "де живі фото?", "хочеться бачити вашу живу сторінку, як раніше" і так далі ... Поділіться своєю думкою? Мені це дуже важливо, буду вдячна кожному коментарю", - написала дівчина, звертаючись до шанувальників.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан спантеличила втомленим виглядом, ледь рухаючи ногами: кадри.

Як повідомляла Politeka, Обраниця " Холостяка "Заливако хвалилася підтягнутою фігурою поруч з коханим: "Трошки спорту".

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Анна Богдан влаштувала парад ефектних образів прямо в примірювальній: кадри.