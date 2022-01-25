Є люди, що вірять у сузір'я, адже таким чином, запевняють вони, стає все відомо про характер і особистості будь-якого пише Politeka.net. У Мережі вирішили розповісти, під якими знаками зодіаку народилися деякі співаки й телеведучі.
"З українського шоу-бізнесу можна скласти власне астрологічне коло 💫
Під якими знаками зодіаку народилися українські зірки? Ми дізналися і підготували цю корисну добірку для вас", - написали автори публікації.
Серед артистів виявилися зірка"Квартал 95" Євген Кошовий (Овен), репер Потап (Телець), співаки Володимир Дантес (Рак) і Наталія Могилевська (Лев), телеведучий Юрій Горбунов (Діва), Оля Полякова (Козеріг) і так далі. (Щоб подивитися всіх, доскрольте до кінця сторінки)
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Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів:
"Цимбалюк і Полякова??? Та нііі... 😂 😂 😂 😂 ", "Навіть про Олю згадали️", "Водолій ♒, ми з пані Нелею маги повітря️️", " я їх не знаю хто вони ? але крім Горбунів, Ткач і Цимбалюк....", "Тіна Кароль теж Водолій 😍 і Володимир Зеленський теж 🙌❤️".
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