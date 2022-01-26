Як пише Politeka.net, співачка Камалія є дружиною мільярдера з пакистанським корінням Мохаммада Захура. У пари є двоє дітей-близнят - Арабелла і Мірабелла. Дівчатка вже радують своїми талантами батьків і навіть записалися разом з мамою в новорічній пісні. Не забуває Камалія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах в сторіс Камалія була на лікарняному ліжку. Зірка співала свою пісню, записуючи відео для Тікток.
"Моя пісня в рекомендаціях Тікток", - написала зірка.
У публікації Камалія вирішила розповісти, чому в лікарні. Як виявилося, артистка була під крапельницею.
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"Коротше, у мене цілий букет, ускладнень
Двостороннє запалення легенів, або ураження, як називають ще, двосторонній гайморит. Але я в надійних руках! Будь ласка, не хвилюйтеся! Всім міцного здоров'я та імунітету! Цілий. Люблю", - написала зірка.
Фанати подивилися відео майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Якнайшвидшого одужання", "швидкого тобі одужання, бережи тебе Господь і твою сім'ю", " Камалія, Тримайся!!! Здоров'я Вам, сил, енергії, терпіння і залишайтеся завжди в позитивному настрої!".
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