Як передає Politeka.net, нещодавно на телеекранах вийшов "Майстер Шеф. Битва сезонів". Серед учасників - яскраві особистості, які вирішили битися за звання кращого кухаря. На сторінці шоу "МастерШеф" в Instagram опублікували промо відео до наступного випуску. На кадрах учасникам потрібно приготувати складну страву з 40 інгредієнтів, використовуючи 19 технік, поки не догорить свічка. Один з учасників 4 сезону Віктор Перехрест не витримав напруги та не зміг стримати сліз в коморі з продуктами (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Це капець...У мене стався нервовий зрив", — поскаржився учасник "МастерШеф" Віктор Перехрест.

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під відео: "Навіщо там Вітя? Він зовсім не вписується. Над ним всі знущаються, шкода його", "Спойлер Вітя в чорному", "Приберіть Вітю! Я розумію що шоу, але є більш гідні уваги люди. І не менше привернуть до себе своїм талантом вміти готувати. Це ж передача не гумористична", "Вітю шкода - добрий малий. Навколо нього одні дикі...", "Вітя класний, але йому важкувато в рамки вписуватися".

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