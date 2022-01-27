Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як екс-учасниця гурту "ВІА Гра" та переможниця "Танців з зірками". Артистка активно веде свій блог в Instagram і ділиться з шанувальниками фактами зі свого життя. На цей раз їй поставили запитання: "як ви реагуєте на ознаки жіночої заздрості в вашу сторону?". Санта Дімопулос зважилася чесно відповісти та розповісти, що робить в таких ситуаціях.

"Зазвичай заздрість пов'язана з тривогою і часто несе в собі руйнівні для особистості людини наслідки. Я розумію, що людина відчуває заздрість не від хорошого життя, і йому важко знайти себе, бути щасливим і радіти життю.

Якщо цей "хтось" мені не чужий, я можу запропонувати допомогу і підтримку (хоча я не пам'ятаю давно таких історій в моєму оточенні). Якщо від мало знайомих людей, то не звертаю уваги", - розповіла Санта Дімопулос.

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