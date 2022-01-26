Як пише Politeka.net, в Instagram Олександра Зарицька опублікувала процес підготовки до зйомок. Вона позувала з лінзами, макіяжем з фіолетовим відтінком, а також кольоровими пасмами у волоссі. Артистка була схожа на інопланетянку.

"Отримала від вас багато компліментів в минулому образі. Так от. На шоу @goloskrainy_official стилем як тренерів, так і учасників займається велика команда крутих людей! Кожен з яких став мені хорошим другом ще при проекті @tanci1plus1 .Так радісно знову зануритися в цю атмосферу, працювати разом і втілювати химерні ідеї!",- поділилася своїми враженнями Зарицька.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Красуня моя", "Вау красуня, а лінзи яким кольором", "Космічна. Неземна!", "Неймовірна жінка", "Твої експерименти із зовнішністю – просто вау", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що артистка дуже любить експериментувати з образом. Вона завжди радує шанувальників яскравим макіяжем із незвичайними кольорами.

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