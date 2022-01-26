Український танцюрист і чоловік судді «Танців з зірками» Катерини Кухар Олександр Стоянов розповів, як він відшукує талановитих артистів балету.

Як пише Politeka.net, в Instagram Олександр Стоянов розповів, як почувається в ролі продюсера.

"Здавалося б, що для балетних артистів може означати це слово, окрім як побитий гастрольний рекорд Нурієва. Для балетного продюсера - це кількість солістів і кордебалету, які можуть виступати одночасно в різних країнах. З цього року у нас вже паралельно проходять 2 тури, а на наступний рік підписаний контракт на 3 паралельних тури в один і той же час", - похвалився Стоянов.

Він зазначив, що артисти хочуть працювати з ним, тому що, найчастіше, талановиті люди не пробивні. Вони працюють і чекають, коли їх помітять.

"Ми даємо можливість талановитим і працьовитим показати себе в справі. Кілька днів я спостерігаю за найталановитішими артистами на класиці і репетиціях, а потім даю шанс підвищити свій рівень в градації партій", - розповів Стоянов про підбір артистів.

У коментарях йому залишили багато відгуків.

"Як чудово! Ви розумнички", "Завдяки вам молоді таланти можуть розправити крила! Ви молодці!", "Яка гордість за все, що ви робите!",- пишуть користувачі Мережі.

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