Як пише Politeka.net, в Instagram Олександр Стоянов розповів, як почувається в ролі продюсера.
"Здавалося б, що для балетних артистів може означати це слово, окрім як побитий гастрольний рекорд Нурієва. Для балетного продюсера - це кількість солістів і кордебалету, які можуть виступати одночасно в різних країнах. З цього року у нас вже паралельно проходять 2 тури, а на наступний рік підписаний контракт на 3 паралельних тури в один і той же час", - похвалився Стоянов.
Він зазначив, що артисти хочуть працювати з ним, тому що, найчастіше, талановиті люди не пробивні. Вони працюють і чекають, коли їх помітять.
"Ми даємо можливість талановитим і працьовитим показати себе в справі. Кілька днів я спостерігаю за найталановитішими артистами на класиці і репетиціях, а потім даю шанс підвищити свій рівень в градації партій", - розповів Стоянов про підбір артистів.
Ані Лорак покрасувалася на відпочинку в корсеті з надто глибоким вирізом: "Справжня діва"
Сумська показала Кароль в дуже нескромному вбранні і висловила, що думає: "Зустріла нещодавно Тіну..."
Чоловіки в чорному і з автоматами відкрили стрілянину в центрі Києві: перші подробиці і кадри з місця
Потонув маленький син олігарха, все сталося на очах у брата: «Вистачило хвилини»
Обірвалося життя зірки "Моя прекрасна няня", колеги повідомили про трагедію: "Непоправна втрата"
У коментарях йому залишили багато відгуків.
"Як чудово! Ви розумнички", "Завдяки вам молоді таланти можуть розправити крила! Ви молодці!", "Яка гордість за все, що ви робите!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Олександр Стоянов розповів, чим вони з дружиною займуться:"владнали ситуацію".
Ще Politeka писала, що Олександр Стоянов раптово заговорив про відхід зі сцени: "особисто я вже кілька років...".
Також Politeka повідомляла, що Олександр Стоянов раптово звернувся до фанатів: "Отримуйте...".