Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка є дружиною репера Потапа, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня виклала спокусливе фото, на якому похвалилася розкішними прикрасами.

На новій фотографії Настя відображена в цікавій локації і незвичайному образі, вона знята крупним планом. Перед камерою зірка з'явилася у відвертому темному вбранні, який видно лише частково, але він підкреслює зону декольте і витончені плечі. На шиї зірки видно красиве оригінальна прикраса, яке йде в комплекті з масивними сережками. Волосся співачки розпущене, вона запустила в них руки, а на її обличчі яскравий макіяж і томний вигляд.

У підписі до фотографії Каменських написала: "Я закохалася в ці прикраси". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки: "Дуже красива", "Шикарно, гідно, багато", "Скільки фотошопу", "Настя красуня", "Дуже красиво", "Супер", "Божественна", "Особливо кольє, просто бомба", "Шикарна", "Красуня".

Нагадаємо, Каменських побалувала опухлого Потапа прямо на кухні: "Настя, за що мені такий подарунок".

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